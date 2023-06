Schulbau soll in Rheinland-Pfalz flexibler werden

Mainz (dpa/lrs) - . Rheinland-Pfalz will mehr flexible Konzepte für den Bau von Klassenzimmern, Schulhöfen und Schulgebäuden ermöglichen. „Das Lernen von Morgen kann nicht in den Räumen von Gestern stattfinden“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz bei der Präsentation der Pläne für eine neue Schulbaurichtlinie.