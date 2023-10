Schulbusunfall in Hentern: Vier Kinder leicht verletzt

Hentern (dpa/lrs) - . Bei einem Unfall eines Schulbusses in Hentern sind am Montag vier Kinder leicht verletzt worden. Nach Polizeiinformationen ist der Bus im Landkreis Trier-Saarburg mit einem geparkten Traktor und einem geparkten Auto zusammengestoßen. Neben dem Busfahrer haben sich demnach rund 30 Schulkinder in dem Schulbus befunden. Die vier verletzten Kinder wurden medizinisch durch Rettungskräfte versorgt. Die unverletzten Kinder wurden in ein Feuerwehrgerätehaus gebracht und dort betreut. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.