Schulungen und Handreichungen: Hilfe für Karnevalsumzüge

Mainz (dpa/lrs) - . Gespräche mit den Kommunen über ihre Sicherheitskonzepte für die Karnevalsumzüge, einfachere Handreichungen für die Veranstalter und Schulungen: Darauf haben sich der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) und Vertreter des Bunds Deutscher Karneval und der Rheinischen Karnevals-Korporationen am Montag in Mainz verständigt. „Wir wollen uns dem Problem stellen“, sagte der bekennende Fastnachter Ebling nach dem Austausch über den Sicherheitsaufwand und die Kosten für die Karnevalsumzüge in diesem Jahr. „Wir wollen spätestens mit der nächsten Kampagne, dass das, was geplant ist, auch stattfinden kann.“ Dazu gehöre auch, die Erfahrungen mit der jetzigen Session für die nächste auszuwerten.