Schuster zu möglichem Bundesliga-Aufstieg: Realitätsfern

Ein großes Lob verteilte Schuster an die Fans. Kaiserslautern hat nach dem Hamburger SV den zweitbesten Zuschauerschnitt in der Liga und wird zu Auswärtsspielen regelmäßig von tausenden Anhängern begleitet. Es sei Weltklasse, was „auf dem Betzenberg und auch auswärts abgegangen ist“, sagte der FCK-Trainer, der am Donnerstag seinen 55. Geburtstag feiert. Dafür hat er nur einen Wunsch: „Ich will gesund bleiben.“