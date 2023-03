Schweitzer: Bei Galeria Karstadt Kaufhof Führung am Zug

Mainz (dpa/lrs) - . Nach der Zustimmung der Gläubigerversammlung des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof zum Insolvenzplan sieht der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer nun die Konzernführung in der Verantwortung. Das Zukunftskonzept sollte zeitnah umgesetzt werden, teilte der SPD-Politiker am Montag in Mainz mit. „Das Wissen und die Erfahrung der Beschäftigten sind hierbei eng einzubeziehen. Ziel muss es sein, durch die Transformation der Warenhäuser nachhaltige Beschäftigung an den Standorten zu sichern.“