Schweitzer: Klimawandel darf nicht zu Ausgrenzung führen

Er hätte sich gewünscht, dass das Ampel-Kabinett in Berlin mit einem abgestimmten Entwurf an die Öffentlichkeit gehe, sagte Schweitzer. Die Altersgrenze müsse definitiv reduziert werden. „Es muss eine klare Zusage geben, dass alle Menschen, die in Pflegebedürftigkeit sind, komplett ausgenommen werden.“ Zudem müssten alle Personen in Grundsicherung oder mit Bezug anderer einkommensabhängiger Sozialleistungen großzügige Unterstützung bekommen.