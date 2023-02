Schweitzer neuer Vorsitzender der Fritz-Walter-Stiftung

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Der in der Pfalz geborene rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) ist neuer Vorsitzender der Fritz-Walter-Stiftung. Er folge in der Funktion auf den früheren Innen- und Sportminister Roger Lewentz (SPD), wie das Sozialministerium in Mainz am Samstag mitteilte. Lewentz war im Oktober von seinem Ministeramt im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal zurückgetreten.