„Schwerste Los“: Mainz reist mit Respekt nach Elversberg

Schließlich gewannen die Mainzer 2021 im DFB-Pokal dieses Duell erst im Elfmeterschießen mit 8:7. Damals waren die Saarländer viertklassig, nun spielen sie in der 2. Bundesliga. „Die SV Elversberg ist nicht schlechter geworden. Letztes Jahr gewann sie im Pokal verdient gegen Bayern Leverkusen“, sagte Svensson, der wegen einer Sperre die Mannschaft nicht coachen darf: „Ich darf keinen Kontakt haben, was mir natürlich schwerfällt, und muss in einer Loge in den sauren Apfel beißen.“