Scorpions würdigen Musikproduzenten Conny Plank

Plank (1940-1987) aus Hütschenhausen (Kreis Kaiserslautern) produzierte 1971 in Hamburg die erste Scorpions-LP „Lonesome Crow“. Es war der Start einer bis heute andauernden internationalen Karriere der Band. Mit der neuen Platte „Rock Believer“ im Gepäck starten die Scorpions am Samstag (8. April) in Südamerika eine Tour. Sie kommen auch nach Deutschland - zum Beispiel am 16. Mai nach Mannheim.