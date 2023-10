Sechs Festnahmen im Zusammenhang mit Cannabis-Plantagen

Pirmasens/Ludwigshafen (dpa/lrs) - . In Pirmasens in der Südwestpfalz und in Ludwigshafen hat die Polizei zwei Cannabis-Plantagen ausgehoben und sechs Verdächtige festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat sie um die 1000 fast erntereife Cannabispflanzen in einer Industriehalle im Raum Pirmasens entdeckt. In einem unbewohnten Wohnhaus in Ludwigshafen seien zudem 600 Pflanzen, von etwa 1,5 Meter Höhe, sichergestellt worden. Dem Einsatz am vergangenen Mittwoch seien mehrere Monate an Ermittlungen vorausgegangen, hieß es.