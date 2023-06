Sechs Polizisten bei Einsatz im Saarland leicht verletzt

Neunkirchen (dpa/lrs) - . Bei einem Einsatz in einem Hochhaus im saarländischen Neunkirchen sind sechs Polizistinnen und Polizisten leicht verletzt worden. Am Mittwochabend sollen zwei Brüder im Alter von 29 und 38 Jahren in Streit geraten sein und nach einer Schlägerei untereinander Widerstand geleistet und die Beamten angegriffen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.