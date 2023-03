Sechsjähriger alleine an Landstraße unterwegs

Trippstadt. Ein sechsjähriger Junge war am Samstagvormittag alleine an der Landesstraße 500 bei Trippstadt unterwegs. Laut Polizei war der Junge einer Autofahrerin zwischen Walzweiher und Naturfreundehaus aufgefallen, als sie die L500 in Richtung Trippstadt fuhr. Die Frau hielt an und verständigte die Polizei.