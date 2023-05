Sechsjähriger büxt mit Fahrrad aus: Fahndung erfolgreich

Linz am Rhein (dpa/lrs) - . Ein Sechsjähriger ist im Landkreis Neuwied mit seinem Kinderfahrrad ausgebüxt. Der Junge fiel einem Busfahrer auf, weil er am Freitagnachmittag allein an der Bushaltestelle Neutor in Linz am Rhein stand, wie die Polizei mitteilte. Dem Fahrer sagte der Sechsjährige, dass er nach Kasbach-Ohlenberg wolle. Der Bus fuhr allerdings in die andere Richtung. Weil er sich um das Kind sorgte, informierte der Busfahrer aber die Polizei.