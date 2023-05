Sechsstelliger Schaden nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Landau in der Pfalz (dpa/lrs) - . Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Landau in der Pfalz ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Das Feuer war am Dienstagabend in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Deren Bewohner verletzte sich leicht. Alle zehn Bewohner des Gebäudes und die der umliegenden Häuser wurden in Sicherheit gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Menschen aus dem nicht mehr bewohnbaren Brandgebäude kamen in Notunterkünften unter.