Seit 2002: Jedes elfte Wohngebäude von Starkregen beschädigt

Mainz/Berlin (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz ist statistisch gesehen rund jedes elfte Wohngebäude in den letzten 20 Jahren durch Starkregen beschädigt worden. Der Gesamtschaden in den Jahren 2002 bis 2021 liege bei 1,13 Milliarden Euro, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in Berlin auf Basis der Starkregenbilanz mit. Die Beseitigung der Schäden habe die Hausbesitzer durchschnittlich 11.000 Euro gekostet - das ist der höchste Betrag im Bundesländer-Vergleich.