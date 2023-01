Seniorin stirbt bei Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Polch (dpa/lrs) - . Eine 86 Jahre alte Autofahrerin ist nahe Polch (Landkreis Mayen-Koblenz) bei schneebedeckter Fahrbahn mit einem Linienbus frontal zusammengeprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Die Seniorin hatte bei dem Unfall am Freitag nach Auskunft der Polizei auf einer Kuppe die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die Busfahrerin hatte vergebens versucht, dem Fahrzeug auszuweichen. Sie erlitt einen Schock. An Bord des Busses waren keine Fahrgäste.