Serra hilft Bielefeld zu Last-Minute-Sieg auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (dpa) – . Arminia Bielefeld hat im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg in der Nachspielzeit gelandet. Die überlegene Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat kam am Samstag zu einem 2:1 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern. Janni-Luca Serra erzielte den Siegtreffer per Kopf erst in der 97. Minute in einer packenden Schlussphase.