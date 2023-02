Sexuelle Nötigung von Messdiener: Ex-Pfarrer verurteilt

Der Pfarrer habe danach versucht, ihn zu beschwichtigen mit den Worten, „das sei normal und nicht so schlimm“, sagte Emanuel. Der Junge sei geschockt gewesen, habe aber danach an dem guten Verhältnis zu dem Geistlichen festgehalten. Der Angeklagte sei für ihn so etwas wie ein „spiritueller Mentor“ und Vorbild gewesen, da der Messdiener selbst Pfarrer werden wollte - und es auch geworden ist.