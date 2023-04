Sieben neue Windräder im ersten Jahresquartal

Berlin/Koblenz (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres sieben Windkraftanlagen mit einer Leistung von insgesamt 24,7 Megawatt neu ans Netz gegangen. Das geht aus einer vorläufigen Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum war es nur ein neues Windrad im gesamten Bundesland. Der Durchschnittswert im ersten Quartal für die Jahre 2014 bis 2018 lag dagegen bei 20 Anlagen.