Sieben Verletzte bei Auffahrunfall vor Hechtsheimer Tunnel

Mainz. Bei einem Auffahrunfall vor dem Hechtsheimer Tunnel auf bei Mainz sind sieben Menschen verletzt worden. Wegen Wartungsarbeiten war am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr die Fahrbahn im Tunnel der A60 Richtung Darmstadt von drei auf eine Spur verengt worden, wodurch sich ein Stau bildete, wie die Polizei mitteilte. Ein 48-jähriger Fahrer fuhr am Stauende mit seinem Wagen auf das Auto einer 47-Jährigen auf, welches durch die Wucht gegen das Fahrzeug eines 58-Jährigen geschoben wurde. Durch den Zusammenstoß verletzten sich sieben Personen leicht bis mittelschwer. Darunter sei auch ein siebenjähriges Kind gewesen, hieß es. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestehe bei niemandem.