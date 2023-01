Silvester in Rheinland-Pfalz meist friedlich

In Koblenz-Neuendorf kam es zu mehreren Böllerwürfen und Raketenabschüssen in der Richtung von Polizisten. Dabei wurden Streifenwagen beschädigt. Auch mehrere Müllbehältnisse wurden hier in Brand gesetzt. In Betzdorf im Kreis Altenkirchen schoss laut Polizei ein Unbekannter eine Silvesterrakete gegen die Polizeiinspektion. Sie explodierte direkt an einer Glastür - offenbar ohne Schaden.