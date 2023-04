Sohn bedroht Mutter mit Schusswaffe

Großniedesheim (dpa/lrs) - . Ein 35-Jähriger soll seine Mutter mit einer Waffe bedroht haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen Mutter und Sohn am Sonntag im Auto in Streit geraten sein, woraufhin der 35-Jährige eine Schusswaffe gezogen habe. Die 64 Jahre alte Frau erstattete daraufhin Anzeige gegen ihren Sohn.