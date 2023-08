Sommer geht wechselhaft zu Ende

Offenbach (dpa/lrs) - . Die letzte Sommerwoche beginnt mit wechselhaftem Wetter. An diesem Montag ist es der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst oft stark bewölkt, im Tagesverlauf lockern die Wolken dann auf. Im Süden können ein paar Regentropfen fallen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad, in Hochlagen bleibt es bei 14 Grad.