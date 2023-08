Sommerhitze hält sich weiter: Ab Donnerstag gewittrig

Offenbach (dpa/lrs) - . Die hochsommerliche Hitze mit Temperaturen über 30 Grad hält sich weiterhin in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden am Dienstag bei heiterem bis wolkigem Wetter Höchstwerte von 28 bis 33 Grad erreicht, in höheren Lagen werden etwa 25 Grad erwartet. Dazu weht ein schwacher Nord- bis Nordwestwind. Die Nacht zum Mittwoch bringt Abkühlung auf 18 bis 15 Grad im Süden und auf 14 bis 11 Grad im Norden, in der Eifel bis auf 9 Grad.