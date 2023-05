Sommerwetter und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . In den kommenden Tagen soll es in Rheinland-Pfalz und im Saarland frühsommerlich warm werden. Gleichzeitig ist auch mit Schauern und Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Am Sonntag soll es demnach wechselnd bewölkt und sonnig werden. Am Nachmittag und Abend gibt es ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Starkregen schließen die Wetterexperten nicht aus. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 28 Grad, in Hochlagen bleibt es etwas kühler.