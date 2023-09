Sonderausstellung beleuchtet untergegangenes Kloster

Mainz (dpa/lrs) - . Wertvolle Zeugnisse des untergegangenen ersten Kartäuserklosters auf deutschem Boden sind ab Freitag (8. September) in Rheinland-Pfalz zu sehen. Das Bischöfliche Dom- und Diözesanmuseum zeigt bis 10. März 2024 die Sonderschau „Die unvergleichliche kostbare Carthaus - Die älteste deutsche Kartause: 700 Jahre Kartäuserkloster Mainz“, wie das Ausstellungshaus am Dienstag in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt mitteilte.