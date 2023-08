Sonderbriefmarke für Schum-Stätten gefordert

Mainz (dpa/lrs) - . Mit einer Sonderbriefmarke sollen die Schum-Stätten in Speyer, Worms und Mainz auch über Rheinland-Pfalz hinaus mehr Bekanntheit erlangen. Wie die Landesregierung am Dienstag mitteilte, haben sich die Beauftragte für jüdisches Leben, Monika Fuhr, und die Vorsitzende des Vereins der Schum-Städte, Stefanie Seiler, deswegen in einem Brief an den zuständigen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gewandt. Darin heißt es, dass eine Sonderbriefmarke zu den Unesco-Welterbestätten das Interesse an jüdischem Leben in Deutschland verstärken könne und ein deutliches Signal gegen Antisemitismus wäre.