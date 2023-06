Sonne und bis zu 32 Grad in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich auf sonnige Tage freuen. Mit bis zu 32 Grad wird es dabei am Sonntag besonders heiß, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Es soll trocken bleiben. In der Nacht kühlt es auf 16 bis 11 Grad ab.