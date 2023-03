Sonne und Regen in Sicht: Bis 20 Grad am Freitag

Offenbach (dpa/lrs) - . Sonne, Regen und bis zu 20 Grad erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland gegen Ende der Woche. Der Donnerstag startet zunächst bewölkt, im Tagesverlauf lockert es aber auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Süden scheint die Sonne dabei besonders lange. Bei Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad bleibt es zudem trocken. Auch in der Nacht fällt kein Regen und es kühlt ab auf 6 bis 3 Grad.