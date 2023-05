Sonne und warmes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland spürbar wärmer. Am Mittwoch sei mit überwiegend sonnigem Wetter zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen steigen dabei auf maximal 17 bis 20 Grad. Die Nacht zu Donnerstag bleibt überwiegend klar bei Tiefstwerten zwischen 9 und 4 Grad.