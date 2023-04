Sonne-Wolken-Mix in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In der Nacht zu Donnerstag könne es dann gebietsweise Frost geben, erläuterte der Meteorologe. Nach einem sonnigen Vormittag nimmt am Nachmittag wieder die Bewölkung zu; regnen soll es aber nicht. Das Thermometer zeigt indes maximal 14 bis 17 Grad und in Hochlagen 12 bis 14 Grad. Der Wind geht nach Angaben des DWD schwach bis mäßig.