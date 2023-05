Sonnig und sommerlich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . Nach dem Pfingstwochenende geht es sonnig und sommerlich warm in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiter. Am Dienstag gibt es viel Sonne mit Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Sonnig und niederschlagsfrei bleibt es auch am Mittwoch bei Höchstwerten zwischen 24 und 27 Grad. In Hochlagen von Eifel und Hunsrück ist mit maximal 22 Grad zu rechnen. Am Donnerstag erwarten die Meteorologen erneut frühsommerliches Wetter mit Höchstwerten von bis zu 28 Grad. Der Trend setzt sich am Freitag fort, wobei im Norden auch Wolkenfelder durchziehen sollen.