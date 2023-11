Sorge um Wirtschaftsstandort in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzischen Unternehmer sorgen sich um die wirtschaftliche Entwicklung im Land. „Ich will den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz nicht schlecht reden“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU), Karsten Tacke, in Mainz. Es sei aber zu sehen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Rheinland-Pfalz langsamer als in anderen Bundesländern sowie Europa sei und das Investitionsvolumen der heimischen Firmen im Ausland dagegen sehr hoch.