Sozialmediziner Trabert besucht erneut die Ukraine

Mainz (dpa/lrs) - . Der Mainzer Sozialmediziner und ehemalige Bundespräsident-Kandidat Gerhard Trabert ist erneut in der Ukraine unterwegs. Dort besucht er mehrere Projekte, die der Verein Armut und Gesundheit in Deutschland seit mehr als einem Jahr kontinuierlich unterstützt, wie der Verein in Mainz mitteilte. Zudem werde Trabert ein durch Spenden finanziertes Medizingerät zur Hauttransplantation bei Verbrennungen sowie 1000 Manschetten zum Stoppen von Blutungen an das Militärkrankenhaus in Charkiw übergeben.