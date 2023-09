Spätsommerwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Zum Wochenstart am Montag strahlt die Sonne nach Auflösung einiger Nebelfelder ungetrübt vom Himmel, das Thermometer steigt dabei bereits auf 30 Grad. Schon einen Tag später kann es noch heißer werden, örtlich bis zu 32 Grad. In der Nacht werden es 9 bis 17 Grad. Der Trend des DWD deutet an, dass sich das tolle Wetter die gesamte Woche hält.