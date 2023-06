Sparkurs: Bistum Trier legt Immobilienkonzept vor

Trier (dpa/lrs) - . Im Zuge eines großes Sparkonzepts wird sich das Bistum Trier über die nächsten Jahren aus der Förderung von etlichen Kirchen, Pfarrhäusern und anderen Gebäuden verabschieden. So sollen nach einem am Donnerstag vorgestellten Immobilienkonzept künftig in jeder fusionierten Kirchengemeinde grundsätzlich nur noch zwei Kirchen weiter vom Bistum gefördert werden, wie das Bistum Trier mitteilte. Mitte November 2022 gab es bistumsweit noch knapp 1900 Kirchen mit insgesamt gut 340.000 Sitzplätzen.