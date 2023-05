SPD erwägt frühere Sprachtests vor der Grundschule

Mainz (dpa/lrs) - . Die SPD-Landtagsfraktion erwägt frühere Sprachtests vor der Grundschule, um Kinder zielgenau fördern zu können. „Wir wollen prüfen, ob die Sprachstandsfeststellungen schon 1,5 Jahre vor der Einschulung möglich sind“, sagte SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag in Mainz. Derzeit seien diese ein knappes Jahr vor Schulbeginn. Sprachprobleme seien kein „Migrationsproblem“, es gebe beispielsweise auch „kleine Pfälzer“, bei denen zu Hause so starker Dialekt gesprochen werde, dass sie sich schwer täten, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, aus der Pfalz.