SPD-Fraktionschefin für Stärkung von Arzneimittelproduktion

Mainz (dpa/lrs) - . Die Politik muss sich nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler dringend für mehr Medikamentenproduktion in Deutschland und Europa einsetzen. Das von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Gesetz gegen Lieferengpässe bei patentfreien Medikamenten sei richtig, sagte sie am Freitag nach einem Treffen der SPD-Fraktionschefs in Bund und Ländern in Mainz. „Aber man muss auch sehen, das ist ein Lindern der Symptome.“