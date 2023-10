SPD-Fraktionschefin vermisst CDU-Abgrenzung nach rechts

Im Thüringer Landtag hatte ein Antrag der dortigen CDU in der Opposition zur Senkung der Grunderwerbssteuer mit Zustimmung der AfD eine Mehrheit gefunden. Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte daraufhin vom „schwärzesten Tag“ in seinem parlamentarischen Leben gesprochen. Merz wiederum hatte mit seinen Worten über abgelehnte Asylbewerber, die sich in Deutschland nach seinen Worten „die Zähne neu machen“ lassen, Kritik ausgelöst.