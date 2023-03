SPD in Umfrage hinter CDU - Skepsis gegenüber U-Ausschuss

Mainz (dpa/lrs) - . Die in Rheinland-Pfalz in einer Ampel regierende SPD ist einer Umfrage zufolge in der Wählergunst aktuell weiter nur die zweitstärkste politische Kraft im Land. Wenn am Sonntag gewählt würde, läge die CDU dem „PoliTrend“ des SWR-Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ nach vorne. Die Sozialdemokraten kämen - wie schon im vorherigen „PoliTrend“ vom Dezember - auf 28 Prozent. Die CDU würde, ebenfalls unverändert, bei 29 Prozent liegen.