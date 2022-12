„Sportler des Jahres“ Kaul hat Mitleid mit Winter-Assen

Die Leichtathleten hatten dagegen mit ihren Auftritten bei der Heim-EM in München viele Emotionen geweckt, was sich auch in den Ergebnissen der zum 76. Mal durchgeführten Sportlerwahl niederschlug. Bei den Frauen siegte Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper vor Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, bei den Mannschaften landete die 4x100-Meter-Staffel der Frauen hinter den Fußballern von Eintracht Frankfurt auf Rang zwei. „Wir hatten in diesem Jahr mit München einfach Glück“, sagte Kaul.