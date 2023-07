Sportvorstand Heidel: Mainz hat Fairness-Pokal verdient

Vor dem Spiel sei nur gesagt worden, dass Mainz viermal in Serie verloren habe. Heidel verwies aber darauf, dass die Mannschaft der Rheinhessen schon den FC Bayern besiegt hatte. „Und hat dann am letzten Spieltag nochmal alles reingeworfen, um einfach sportliche Fairness an den Tag zu bringen. Wenn jemand den Fairness-Pokal verdient hat in diesem Jahr, dann ist es Mainz“, sagte Heidel dem TV-Sender Sky.