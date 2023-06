Staatsanwalt wirft Angeklagter Antisemitismus vor

Koblenz (dpa) - . Im Koblenzer Prozess gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe mit Umsturz- und Entführungsplänen hat Staatsanwalt Wolfgang Barrot einer Angeklagten Antisemitismus vorgeworfen. Es falle ihm manchmal schwer, die Ausführungen der 75-Jährigen zu verstehen, sagte er bei der Verhandlung am Donnerstag am Oberlandesgericht Koblenz. „Was ich aber verstehe, ist, dass Ihre Aussage vor Antisemitismus trieft“, sagte Barrot. „Sie sollten wissen, dass ich das sehr wohl wahrnehme, was Sie hier von sich geben.“