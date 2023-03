Staatsphilharmonie bricht wegen Stromausfalls Konzert ab

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Wegen eines stundenlangen Stromausfalls im Gebiet von Ludwigshafen hat die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ein Konzert erst im Halbdunkel spielen und dann abbrechen müssen. Die Musiker hätten es zwar geschafft, „gemeinsam in lauschiger Dämmerung“ Mozarts Klarinettenkonzert und Smetanas „Moldau“ zu spielen, teilte die Orchesterleitung am Samstag mit. „Die 9. Sinfonie "Aus der Neuen Welt" von Dvorak musste am Freitagabend aber leider entfallen, als letztlich auch der Notstrom ausfiel.“