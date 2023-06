Staatsphilharmonie spielt vierteiligen Orchesterzyklus

Den Anfang macht am kommenden Mittwoch (14. Juni) das Konzert „Sehnsuchtsorte“ mit Schwerpunkt Umwelt. Die Bandbreite reiche von Ludwig van Beethoven, der in seiner 6. Sinfonie den Donner grollen lasse, bis zu Michael Jacksons „Earth Song“. Am 17. Juni folgt das Gastspiel „Grenzenlos“ zum Thema Nahrungssicherung. Am 21. Juni heißt es dann „Der Garten ist überall“, und zum Abschluss erklingt am 24. Juni unter anderem Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“.