Stabilus will US-Industriezulieferer Destaco kaufen

Auch intern stellt das Unternehmen an seinem Hauptsitz Koblenz deutlich um. So will der Automobilzulieferer mit 6500 Beschäftigten weltweit zehn Millionen Euro in die Modernisierung und Automatisierung stecken. Gleichzeitig sollen weitere Stellen abgebaut werden. Damit solle der Konzern „zukunftsfähig“ aufgestellt werden.