Die Stadt Frankenthal sagt den Fastnachtsumzug ab

Frankenthal. In der pfälzischen Stadt Frankenthal wird es auch in diesem Jahr keinen Fastnachtsumzug geben. Die Stadtverwaltung sagte am Dienstag den für Fastnachtssamstag geplanten Umzug ab. Sie begründete die Entscheidung mit „gestiegenen Sicherheitsauflagen und den damit verbundenen erhöhten Personal- und Kostenaufwand“.