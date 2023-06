Städtebund: Kopplung an Wärmeplanung richtig

Mainz (dpa/lrs) - . Der Gemeinde- und Städtebund in Rheinland-Pfalz hält die in dem Ampel-Kompromiss zum Heizungsgesetz vorgesehene Kopplung der individuellen Gebäudebeheizung mit der kommunalen Wärmenetzplanung für sinnvoll. „Es ist ein richtiger Schritt, dass beim Gebäudeenergiegesetz insbesondere bei Bestandsgebäuden, eine Verpflichtung erst dann entsteht, wenn die kommunale Wärmeplanung vorliegt“, sagte das geschäftsführende Vorstandsmitglied Karl-Heinz Frieden am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.