Städtetag mit Ergebnissen des Gipfels unzufrieden

„Wir bringen die Geflüchteten unter, wir versorgen sie, wir kümmern uns auch um die Integration vor Ort und in Berlin verhandeln Bund und Länder über unsere Kosten, ohne dass die kommunalen Spitzenverbände am Tisch sitzen.“ Was die Kommunen mindestens bräuchten, sei „ein atmendes System mit klaren und festen Pauschalen pro Kopf und Situation. Nur so kann Integration gelingen“, sagte er.