Startschuss für Biotechnologie-Campus: „kommunales Märchen“

Mainz (dpa/lrs) - . Beim Projekt eines neuen Biotechnologie-Campus in Mainz geht es mit dem Bau eines ersten Laborgebäudes nun los. Bis 2025 soll auf dem Areal in der Nähe zur Johannes Gutenberg-Universität, der Hochschule Mainz sowie zu zahlreichen außeruniversitären Einrichtungen ein Bau namens „Lab 1“ entstehen mit rund 3000 Quadratmetern Fläche. Ein zweites, größeres Gebäude ist bereits in Planung, wie die Projektentwickler am Mittwoch mitteilten.